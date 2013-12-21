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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Локерен - Оуд-Хеверли
Локерен - Оуд-Хеверли: обзор матча 21 декабря 2013
Локерен
21.12.2013, суббота, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Оуд-Хеверли
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Статистика матча Локерен - Оуд-Хеверли
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0
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Матчи команд
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
19.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
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Локерен
Оуд-Хеверли
Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме
2025.02.11 09:57
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Вальдес дебютировал в «Стандарте»
2016.01.31 07:10
2
Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме
2025.02.11 09:57
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
2025.01.27 15:41
4
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
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2016.01.31 08:06
Вальдес дебютировал в «Стандарте»
2016.01.31 07:10
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