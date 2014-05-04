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Челси - Норвич Сити
Челси - Норвич Сити: обзор матча 04 мая 2014
Челси
04.05.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
0 : 0
Завершен
Норвич Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Норвич Сити
90'
+2
Желтая карточка
М. Ольссон
85'
Желтая карточка
М. Тернер
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Н. Матич
71'
68'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Й. Элмандер
57'
Желтая карточка
Р. Беннетт
Желтая карточка
Б. Иванович
57'
Замена
Д. Луис
️️️️
Ф. Лэмпард
46'
Замена
Э. Азар
️️️️
М. Салах
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
20
Андре Шюррле
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ПЗ
13
Мартин Ольссон
ЛП
6
Александер Теттей
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Нил Адамс
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-3-2-1
32
Шварцер
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
24
Кэхилл
8
Лэмпард
18
Матич
20
Шюррле
10
Виллиан
10
Салах
19
Ба
4-1-4-1
26
Радди
16
Мартин
6
Беннетт
6
Тернер
3
Уиттакер
6
Теттей
23
Снодграсс
16
Хаусон
4
Джонсон
13
Ольссон
11
Элмандер
8
Лэмпард
4
Луис
4
Луис
8
Лэмпард
10
Салах
10
Азар
10
Азар
10
Салах
18
Матич
9
Торрес
9
Торрес
18
Матич
11
Элмандер
27
Редмонд
27
Редмонд
11
Элмандер
Остались в запасе
Челси
Норвич Сити
40
Энрике Илариу
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
31
Марк Банн
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Нил Адамс
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Нил Адамс
Статистика матча Челси - Норвич Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 18:25 (прямая)
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