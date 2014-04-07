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Тоттенхэм - Сандерленд
Тоттенхэм - Сандерленд: обзор матча 07 апреля 2014
Тоттенхэм
07.04.2014, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
5 : 1
Завершен
Сандерленд
28'
Э. Адебайор
59'
Г. Кейн
78'
К. Эриксен
86'
Э. Адебайор
90+2'
Г. Сигурдссон
17'
Л. Каттермол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Сандерленд
ГОЛ! 5:1!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Ю. Кабуль
90'
+2
Замена
М. Велькович
️️️️
Паулиньо
88'
ГОЛ! 4:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
Г. Кейн
86'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
А. Леннон
84'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Н. Шадли
82'
ГОЛ! 3:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Н. Шадли
78'
72'
Замена
К. Гарднер
️️️️
К. Куэльяр
72'
Замена
Н. Скокко
️️️️
Л. Каттермол
ГОЛ! 2:1!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
59'
43'
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ! 1:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
К. Эриксен
28'
21'
Желтая карточка
М. Алонсо
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Каттермол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Сандерленд
19
Оскар Устари
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-3-1-2
1
Льорис
3
Роуз
21
Кирикеш
4
Кабуль
26
Ноутон
18
Паулиньо
89
Шадли
12
Леннон
24
Эриксен
9
Кейн
25
Адебайор
3-2-4-1
1
Манноне
2
Вергини
30
Браун
3
Куэльяр
27
Бардсли
3
Алонсо
11
Джонсон
23
Бридкатт
40
Ки Сун-Юн
6
Каттермол
16
Борини
18
Паулиньо
13
Велькович
13
Велькович
18
Паулиньо
89
Шадли
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
89
Шадли
12
Леннон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
12
Леннон
3
Куэльяр
8
Гарднер
8
Гарднер
3
Куэльяр
6
Каттермол
30
Скокко
30
Скокко
6
Каттермол
Остались в запасе
Тоттенхэм
Сандерленд
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
30
Сандро
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
19
Оскар Устари
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
30
Сандро
ЦП
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Тоттенхэм - Сандерленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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