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Сандерленд - Вест Хэм
Сандерленд - Вест Хэм: обзор матча 31 марта 2014
Сандерленд
31.03.2014, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Вест Хэм
65'
А. Джонсон
10'
Э. Кэрролл
50'
М. Диаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вест Хэм
90'
Желтая карточка
Адриан
88'
Желтая карточка
У. Рид
84'
Замена
А. Ночерино
️️️️
К. Нолан
79'
Замена
Р. Джонсон
️️️️
М. Диаме
Замена
Н. Скокко
️️️️
К. Сун-Юн
79'
Желтая карточка
К. Уикхэм
75'
Желтая карточка
М. Алонсо
72'
67'
Желтая карточка
М. Нобл
ГОЛ! 1:2!
А. Джонсон
Пас отдал
К. Гарднер
65'
Замена
К. Гарднер
️️️️
Д. О'Ши
60'
Замена
А. Джонсон
️️️️
Л. Каттермол
53'
50'
ГОЛ! 0:2!
М. Диаме
Пас отдал
Э. Кэрролл
46'
Замена
П. Армеро
️️️️
Д. МакКартни
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
М. Нобл
3'
Желтая карточка
М. Нобл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Сандерленд
19
Оскар Устари
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
30
Начо Скокко
ПВ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
12
Джо Коул
АП
24
Карлтон Коул
ЦФ
3-2-3-2
1
Манноне
2
Вергини
30
Браун
16
О'Ши
3
Алонсо
27
Бардсли
6
Каттермол
23
Бридкатт
40
Ки Сун-Юн
13
Уикхэм
16
Борини
4-5-1
13
Адриан
55
Демель
5
Томкинс
23
Рид
3
МакКартни
17
Диаме
19
Даунинг
16
Нобл
4
Нолан
31
Тэйлор
9
Кэрролл
16
О'Ши
8
Гарднер
8
Гарднер
16
О'Ши
6
Каттермол
11
Джонсон
11
Джонсон
6
Каттермол
40
Ки Сун-Юн
30
Скокко
30
Скокко
40
Ки Сун-Юн
17
Диаме
28
Джонсон
28
Джонсон
17
Диаме
3
МакКартни
7
Армеро
7
Армеро
3
МакКартни
4
Нолан
23
Ночерино
23
Ночерино
4
Нолан
Остались в запасе
Сандерленд
Вест Хэм
19
Оскар Устари
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
22
Юсси Яскилайнен
ВР
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Джо Коул
АП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Джо Коул
АП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Сандерленд - Вест Хэм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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