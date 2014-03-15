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Сандерленд - Кристал Пэлас
Сандерленд - Кристал Пэлас: обзор матча 15 марта 2014
Сандерленд
15.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Кристал Пэлас
Замена
Н. Скокко
️️️️
А. Джонсон
84'
81'
Замена
Д. Панчеон
️️️️
Я. Боласи
Желтая карточка
У. Браун
79'
74'
Замена
А. Гедиура
️️️️
Т. Инс
Желтая карточка
К. Гарднер
64'
63'
Замена
К. Джером
️️️️
Г. Мюррэй
Замена
К. Гарднер
️️️️
С. Ларссон
62'
59'
Желтая карточка
Д. Делэйни
Желтая карточка
С. Ларссон
57'
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
С. Флетчер
46'
45'
+2
Желтая карточка
К. Дикгакой
Желтая карточка
Л. Бридкатт
19'
13'
Желтая карточка
Д. Уорд
8'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Томас Инс
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Сандерленд
19
Оскар Устари
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-4-2
1
Манноне
3
Алонсо
30
Браун
16
О'Ши
27
Бардсли
7
Ларссон
23
Бридкатт
40
Ки Сун-Юн
11
Джонсон
26
Флетчер
16
Борини
4-5-1
1
Сперони
25
Уорд
17
Делэйни
24
Данн
5
Мариаппа
10
Инс
11
Боласи
15
Дикгакой
16
Ледли
15
Йединак
39
Мюррэй
7
Ларссон
8
Гарднер
8
Гарднер
7
Ларссон
11
Джонсон
30
Скокко
30
Скокко
11
Джонсон
26
Флетчер
17
Алтидор
17
Алтидор
26
Флетчер
10
Инс
6
Гедиура
6
Гедиура
10
Инс
11
Боласи
40
Панчеон
40
Панчеон
11
Боласи
39
Мюррэй
35
Джером
35
Джером
39
Мюррэй
Остались в запасе
Сандерленд
Кристал Пэлас
19
Оскар Устари
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Сандерленд - Кристал Пэлас
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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