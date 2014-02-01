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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Сандерленд
Ньюкасл - Сандерленд: обзор матча 01 февраля 2014
Ньюкасл
01.02.2014, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Сандерленд
19'
Ф. Борини (П)
23'
А. Джонсон
80'
Д. Коулбэк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Сандерленд
89'
Замена
К. Гарднер
️️️️
Ф. Борини
Желтая карточка
П. Дамметт
87'
80'
ГОЛ! 0:3!
Д. Коулбэк
Пас отдал
Ф. Борини
77'
Замена
С. Ларссон
️️️️
А. Джонсон
Замена
С. Марво
️️️️
Д. Сантон
74'
Замена
П. Дамметт
️️️️
В. Анита
64'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
С. Амеоби
46'
Желтая карточка
Д. Сантон
31'
23'
ГОЛ! 0:2!
А. Джонсон
20'
Желтая карточка
Ф. Борини
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Борини
12'
Желтая карточка
Д. О'Ши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Ньюкасл
14
Пол Дамметт
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Сандерленд
19
Оскар Устари
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
26
Дебюши
5
Уильямсон
27
Тэйлор
18
Сантон
17
Сиссоко
24
Тиоте
6
Анита
8
Бен Арфа
26
Амеоби
10
Амеоби
4-4-2
1
Манноне
27
Бардсли
16
О'Ши
30
Браун
3
Алонсо
11
Джонсон
4
Коулбэк
40
Ки Сун-Юн
23
Бридкатт
17
Алтидор
16
Борини
6
Анита
14
Дамметт
14
Дамметт
6
Анита
18
Сантон
12
Марво
12
Марво
18
Сантон
10
Амеоби
26
де Йонг
26
де Йонг
10
Амеоби
11
Джонсон
7
Ларссон
7
Ларссон
11
Джонсон
16
Борини
8
Гарднер
8
Гарднер
16
Борини
Остались в запасе
Ньюкасл
Сандерленд
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
19
Оскар Устари
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Ньюкасл - Сандерленд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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