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Норвич Сити - Ньюкасл
Норвич Сити - Ньюкасл: обзор матча 28 января 2014
Норвич Сити
28.01.2014, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ньюкасл
87'
Замена
М. Айдара
️️️️
С. Амеоби
84'
Желтая карточка
С. Амеоби
Замена
А. Теттей
️️️️
Г. Хупер
84'
81'
Красная карточка
Л. Реми
Красная карточка
Б. Джонсон
81'
75'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
А. Бен Арфа
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Э. Пилкингтон
71'
Замена
Й. Элмандер
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
71'
Желтая карточка
Л. Фер
65'
58'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
4-1-3-2
26
Радди
16
Мартин
6
Беннетт
4
Бассонг
13
Ольссон
8
Фер
13
Пилкингтон
4
Джонсон
23
Снодграсс
9
ван Вольфсвинкел
88
Хупер
4-3-1-2
23
Крул
26
Дебюши
27
Тэйлор
5
Уильямсон
18
Сантон
6
Анита
24
Тиоте
17
Сиссоко
8
Бен Арфа
10
Амеоби
14
Реми
88
Хупер
6
Теттей
6
Теттей
88
Хупер
13
Пилкингтон
27
Редмонд
27
Редмонд
13
Пилкингтон
9
ван Вольфсвинкел
11
Элмандер
11
Элмандер
9
ван Вольфсвинкел
10
Амеоби
21
Айдара
21
Айдара
10
Амеоби
8
Бен Арфа
26
Амеоби
26
Амеоби
8
Бен Арфа
Остались в запасе
Норвич Сити
Ньюкасл
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Норвич Сити - Ньюкасл
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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