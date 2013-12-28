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Норвич Сити - Манчестер Юнайтед
Норвич Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 28 декабря 2013
Норвич Сити
28.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
57'
Д. Уэлбек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Желтая карточка
К. Смоллинг
Желтая карточка
Н. Редмонд
90'
+1
Замена
Й. Элмандер
️️️️
В. Хулахан
89'
85'
Замена
Д. Флетчер
️️️️
Чичарито
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Р. Снодграсс
78'
69'
Замена
А. Янузай
️️️️
С. Кагава
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Г. Хупер
68'
Желтая карточка
Б. Джонсон
63'
Желтая карточка
Р. Беннетт
59'
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Чичарито
46'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Р. Гиггз
33'
Желтая карточка
Чичарито
Желтая карточка
Л. Фер
31'
26'
Желтая карточка
Р. Гиггз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛП
8
Лерой Фер
ОП
4
Брэдли Джонсон
ОП
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
8
Том Клеверли
ОП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Фабио
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
28
Андерсон
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-2-3-1
26
Радди
13
Ольссон
6
Беннетт
4
Бассонг
16
Мартин
8
Фер
4
Джонсон
27
Редмонд
14
Хулахан
23
Снодграсс
88
Хупер
3-4-1-1-1
43
Де Хеа
15
Янг
15
Видич
35
Эванс
6
Смоллинг
16
Кэррик
8
Клеверли
27
Эвра
11
Гиггз
10
Кагава
14
Чичарито
88
Хупер
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
88
Хупер
14
Хулахан
11
Элмандер
11
Элмандер
14
Хулахан
23
Снодграсс
23
Мерфи
23
Мерфи
23
Снодграсс
14
Чичарито
24
Флетчер
24
Флетчер
14
Чичарито
10
Кагава
24
Янузай
24
Янузай
10
Кагава
11
Гиггз
18
Уэлбек
18
Уэлбек
11
Гиггз
Остались в запасе
Норвич Сити
Манчестер Юнайтед
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Норвич Сити - Манчестер Юнайтед
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:40 (прямая)
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