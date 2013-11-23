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Ньюкасл - Норвич Сити
Ньюкасл - Норвич Сити: обзор матча 23 ноября 2013
Ньюкасл
23.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
2'
Л. Реми
38'
Й. Гуффран
80'
Л. Фер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Норвич Сити
90'
+6
Желтая карточка
Р. Беннетт
89'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Н. Редмонд
89'
Замена
В. Хулахан
️️️️
Б. Джонсон
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Й. Гуффран
83'
80'
ГОЛ! 2:1!
Л. Фер
Пас отдал
Н. Редмонд
Замена
П. Сиссе
️️️️
Ш. Амеоби
74'
Замена
В. Анита
️️️️
Й. Кабай
67'
49'
Замена
Й. Элмандер
️️️️
Э. Пилкингтон
ГОЛ! 2:0!
Й. Гуффран
38'
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Пас отдал
Й. Кабай
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Норвич Сити
13
Карло Нэш
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
4-3-3
23
Крул
2
Колоччини
5
Уильямсон
2
Янга-Мбива
18
Сантон
29
Кабай
24
Тиоте
17
Сиссоко
94
Гуффран
14
Реми
26
Амеоби
4-1-4-1
26
Радди
16
Мартин
6
Беннетт
6
Тернер
13
Ольссон
8
Фер
4
Джонсон
13
Пилкингтон
27
Редмонд
16
Хаусон
88
Хупер
29
Кабай
6
Анита
6
Анита
29
Кабай
94
Гуффран
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
94
Гуффран
26
Амеоби
61
Сиссе
61
Сиссе
26
Амеоби
4
Джонсон
14
Хулахан
14
Хулахан
4
Джонсон
27
Редмонд
23
Мерфи
23
Мерфи
27
Редмонд
13
Пилкингтон
11
Элмандер
11
Элмандер
13
Пилкингтон
Остались в запасе
Ньюкасл
Норвич Сити
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
13
Карло Нэш
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Ньюкасл - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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