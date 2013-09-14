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Тоттенхэм - Норвич Сити
Тоттенхэм - Норвич Сити: обзор матча 14 сентября 2013
Тоттенхэм
14.09.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Норвич Сити
28'
Г. Сигурдссон
49'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Норвич Сити
Желтая карточка
У. Льорис
85'
Замена
Э. Ламела
️️️️
М. Дембеле
83'
Замена
Сандро
️️️️
Г. Сигурдссон
79'
74'
Замена
А. Теттей
️️️️
Й. Элмандер
74'
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
Н. Редмонд
Замена
Л. Холтби
️️️️
К. Эриксен
71'
70'
Желтая карточка
Й. Элмандер
64'
Замена
Д. Хаусон
️️️️
Б. Джонсон
60'
Желтая карточка
Х. Гарридо
ГОЛ! 2:0!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Паулиньо
49'
ГОЛ! 1:0!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
К. Эриксен
28'
20'
Желтая карточка
Б. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
30
Сандро
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Роуз
14
Вертонген
20
Доусон
2
Уокер
18
Паулиньо
8
Дембеле
24
Эриксен
10
Сигурдссон
25
Таунсенд
9
Сольдадо
4-1-3-2
26
Радди
6
Тернер
4
Бассонг
3
Уиттакер
22
Гарридо
8
Фер
23
Снодграсс
4
Джонсон
27
Редмонд
9
ван Вольфсвинкел
11
Элмандер
10
Сигурдссон
30
Сандро
30
Сандро
10
Сигурдссон
24
Эриксен
90
Холтби
90
Холтби
24
Эриксен
8
Дембеле
9
Ламела
9
Ламела
8
Дембеле
11
Элмандер
6
Теттей
6
Теттей
11
Элмандер
27
Редмонд
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
27
Редмонд
4
Джонсон
16
Хаусон
16
Хаусон
4
Джонсон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Норвич Сити
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
31
Марк Банн
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Тоттенхэм - Норвич Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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