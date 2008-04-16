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Расписание матчей
Амкар-Пермь - Урал
Амкар-Пермь - Урал: обзор матча 16 апреля 2008
Амкар-Пермь
16.04.2008, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Урал
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Статистика
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Статистика матча Амкар-Пермь - Урал
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Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
А. Цветнов
В. Енютин (оба - Москва)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:45 (прямая)
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