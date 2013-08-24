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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вест Хэм
Ньюкасл - Вест Хэм: обзор матча 24 августа 2013
Ньюкасл
24.08.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вест Хэм
75'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
М. Диаме
Замена
Й. Гуффран
️️️️
П. Сиссе
72'
Замена
С. Амеоби
️️️️
С. Марво
66'
64'
Замена
Д. Коул
️️️️
С. Даунинг
44'
Желтая карточка
Д. О'Брайен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
12
Сильвен Марво
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Алу Диарра
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
12
Джо Коул
АП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
4-2-2-2
23
Крул
18
Сантон
2
Колоччини
2
Янга-Мбива
26
Дебюши
6
Анита
17
Сиссоко
12
Марво
8
Бен Арфа
26
Амеоби
61
Сиссе
4-5-1
22
Яскилайнен
55
Демель
23
Рид
39
Коллинс
17
О'Брайен
16
Нобл
4
Нолан
17
Диаме
19
Даунинг
16
Джарвис
20
Майга
12
Марво
10
Амеоби
10
Амеоби
12
Марво
61
Сиссе
94
Гуффран
94
Гуффран
61
Сиссе
17
Диаме
11
Моррисон
11
Моррисон
17
Диаме
19
Даунинг
12
Коул
12
Коул
19
Даунинг
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Хэм
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
Главный тренер
Алан Пардью
13
Адриан
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Алу Диарра
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Алу Диарра
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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