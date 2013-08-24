Эвертон - Вест Бромвич

|24 тур
|30 января, среда
|23:45
|Эвертон
|2:1
|Вест Бромвич
|3 тур
|1 сентября, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|2:0
|Эвертон
|24 тур
|30 января, среда
|23:45
|Эвертон
|2:1
|Вест Бромвич
|3 тур
|1 сентября, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|2:0
|Эвертон
|31 тур
|31 марта, суббота
|18:00
|Эвертон
|2:0
|Вест Бромвич
|19 тур
|1 января, воскресенье
|16:30
|Вест Бромвич
|0:1
|Эвертон
|Плей-офф, 1/16 финала
|21 сентября, среда
|23:00
|Эвертон
|2:1
|Вест Бромвич
|37 тур
|14 мая, суббота
|15:45
|Вест Бромвич
|1:0
|Эвертон
|15 тур
|27 ноября, суббота
|18:00
|Эвертон
|1:4
|Вест Бромвич
|27 тур
|28 февраля, суббота
|15:45
|Эвертон
|2:0
|Вест Бромвич
|2 тур
|23 августа, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|1:2
|Эвертон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Сити
|38
|27
|5
|6
|102:37
|+65
|86
|2.
|Ливерпуль
|38
|26
|6
|6
|101:50
|+51
|84
|3.
|Челси
|38
|25
|7
|6
|71:27
|+44
|82
|4.
|Арсенал
|38
|24
|7
|7
|68:41
|+27
|79
|5.
|Эвертон
|38
|21
|9
|8
|61:39
|+22
|72
|6.
|Тоттенхэм
|38
|21
|6
|11
|55:51
|+4
|69
|7.
|Манчестер Юн
|38
|19
|7
|12
|64:43
|+21
|64
|8.
|Саутгемптон
|38
|15
|11
|12
|54:46
|+8
|56
|9.
|Сток Сити
|38
|13
|11
|14
|45:52
|-7
|50
|10.
|Ньюкасл
|38
|15
|4
|19
|43:59
|-16
|49
|11.
|Кристал Пэлас
|38
|13
|6
|19
|33:48
|-15
|45
|12.
|Суонси
|38
|11
|9
|18
|54:54
|0
|42
|13.
|Вест Хэм
|38
|11
|7
|20
|40:51
|-11
|40
|14.
|Сандерленд
|38
|10
|8
|20
|41:60
|-19
|38
|15.
|Астон Вилла
|38
|10
|8
|20
|39:61
|-22
|38
|16.
|Халл Сити
|38
|10
|7
|21
|38:53
|-15
|37
|17.
|Вест Бромвич
|38
|7
|15
|16
|43:59
|-16
|36
|18.
|Норвич Сити
|38
|8
|9
|21
|28:62
|-34
|33
|19.
|Фулхэм
|38
|9
|5
|24
|40:85
|-45
|32
|20.
|Кардифф
|38
|7
|9
|22
|32:74
|-42
|30