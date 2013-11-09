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Судьи
Главный судья:
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

Томь - Локомотив

09.11.2013, Суббота, 13:30 мск Томск, стадион Труд Трансляция: "Наш футбол" 13:10 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 16 тур Томь - Локомотив Молодежные команды: 1 - 1
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
11 тур
30 сентября, понедельник 18:15 Локомотив 0:0 Томь
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
16 октября, воскресенье 19:15 Локомотив 3:0 Томь
12 тур
10 июня, пятница 15:30 Томь 2:2 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
21 тур
19 сентября, воскресенье 14:00 Томь 1:1 Локомотив
7 тур
24 апреля, суббота 18:30 Локомотив 2:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
1 ноября, воскресенье 11:45 Томь 1:3 Локомотив
13 тур
12 июля, воскресенье 17:30 Локомотив 0:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2008
24 тур
4 октября, суббота 13:30 Томь 0:1 Локомотив
10 тур
10 мая, суббота 19:00 Локомотив 2:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
28 октября, воскресенье 16:15 Локомотив 0:0 Томь
14 тур
24 июня, воскресенье 13:00 Томь 4:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
27 тур
8 ноября, среда 00:00 Томь 3:1 Локомотив
12 тур
22 июля, суббота 00:00 Локомотив 1:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 14:00 Томь 0:0 Локомотив
1 тур
12 марта, суббота 18:00 Локомотив 2:0 Томь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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