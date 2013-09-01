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Судьи
Главный судья:
Владимир Сельдяков (Балашиха)

Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ)

01.09.2013, Воскресенье, 18:00 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: "Наш футбол" 17:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 7 тур Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ) Молодежные команды: 2 - 3
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
25 ноября, воскресенье 16:00 Кубань (ЛФЛ) 4:1 Крылья Советов
3 тур
5 августа, воскресенье 17:00 Крылья Советов 2:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
22 октября, суббота 18:30 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Крылья Советов
13 тур
14 июня, вторник 19:30 Крылья Советов 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
27 сентября, воскресенье 20:45 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Крылья Советов
9 тур
17 мая, воскресенье 15:00 Крылья Советов 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2007
26 тур
6 октября, суббота 20:00 Кубань (ЛФЛ) 3:2 Крылья Советов
12 тур
9 июня, суббота 18:30 Крылья Советов 2:3 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Кубань (ЛФЛ)
12 тур
19 мая, среда 00:00 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 17 тур
30 июля, четверг 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Крылья Советов
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Крылья Советов 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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