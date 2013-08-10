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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Льерс - Серкль Брюгге
Льерс - Серкль Брюгге: обзор матча 10 августа 2013
Льерс
10.08.2013, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Льерс - Серкль Брюгге
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Льерс
Бельгия. Плей-офф, 10 тур
Зюлте-Варегем
5 : 0
18.05.2018
Льерс
Бельгия. Плей-офф, 9 тур
Льерс
0 : 5
11.05.2018
Беверен
Бельгия. Плей-офф, 8 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
08.05.2018
Льерс
Бельгия. Плей-офф, 7 тур
Льерс
2 : 2
05.05.2018
Оуд-Хеверли
Бельгия. Плей-офф, 6 тур
Кортрейк
2 : 1
28.04.2018
Льерс
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
- : -
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Херман Вандерпортенстадион
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