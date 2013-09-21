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Судьи
Главный судья:
Виктор Швецов (Одесса)

Таврия - Металлист

21.09.2013, Суббота, 17:00 мск Симферополь, стадион Локомотив Украина. Премьер-Лига, 10 тур Таврия - Металлист
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
26 ноября, понедельник 21:00 Металлист 5:0 Таврия
2 тур
21 июля, суббота 21:00 Таврия 0:1 Металлист
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
18 тур
25 ноября, пятница 22:00 Металлист 2:0 Таврия
3 тур
23 июля, суббота 20:00 Таврия 0:0 Металлист
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
16 тур
7 ноября, воскресенье 20:00 Металлист 2:3 Таврия
1 тур
10 июля, суббота 17:30 Таврия 0:1 Металлист
Чемпионат Украины (2009/2010)
23 тур
3 апреля, суббота 17:00 Металлист 1:1 Таврия
8 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Таврия 0:0 Металлист
Чемпионат Украины (2008/2009)
17 тур
30 ноября, воскресенье 18:00 Таврия 0:1 Металлист
2 тур
30 июля, среда 20:00 Металлист 3:0 Таврия
Кубок Украины (2008/2009)
1/4 финала
12 ноября, среда 00:00 Металлист 2:1 Таврия
Чемпионат Украины (2007/2008)
20 тур
8 марта, суббота 16:00 Таврия 0:0 Металлист
5 тур
12 августа, воскресенье 20:00 Металлист 3:0 Таврия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 29 22 2 5 69:23 +46 65
2. Днепр Дп 29 19 5 5 59:28 +31 59
3. Металлист 29 17 9 3 56:30 +26 57
4. Динамо К 29 17 5 7 57:33 +24 53
5. Черноморец Од 29 13 10 6 31:22 +9 46
6. Металлург Д 29 13 7 9 47:42 +5 43
7. Заря 29 12 9 8 39:30 +9 42
8. Ворскла 29 10 11 8 37:39 -2 40
9. 29 10 5 14 33:46 -13 35
10. Мариуполь 29 11 4 14 29:34 -5 34
11. Карпаты 29 7 11 11 33:41 -8 32
12. Волынь 29 7 6 16 26:53 -27 27
13. Говерла 29 8 5 16 28:39 -11 26
14. Металлург З 28 2 6 20 19:54 -35 12
15. Таврия 28 2 4 22 15:46 -31 10
16. Арсенал К 13 3 1 9 10:28 -18 0
* - Шахтер: снято 3
Динамо: снято 3
Черноморец: снято 3
Металлист: снято 3
Ворскла: снято 1
Говерла: снято 3
Металлург: снято 3
Заря: снято 3
Днепр: снято 3
Арсенал: снято 10
Мариуполь: снято 3
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