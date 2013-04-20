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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Монс - Кортрейк
Монс - Кортрейк: обзор матча 20 апреля 2013
Монс
20.04.2013, суббота, 22:00
Бельгия. Плей-офф, группа B, 4 тур
2 : 1
Завершен
Кортрейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Монс - Кортрейк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монс
Бельгия. Плей-офф, 3 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
12.04.2014
Монс
Бельгия. Плей-офф, 2 тур
Монс
1 : 1
05.04.2014
Оуд-Хеверли
Бельгия. Плей-офф, 1 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
29.03.2014
Монс
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Монс
3 : 2
16.03.2014
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
3 : 1
08.03.2014
Монс
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Информация о матче
Стадион:
Шарль Тондро
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Монс
Кортрейк
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«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
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2025.06.26 13:26
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