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Коламбус - Чикаго Файр

22.09.2013, Воскресенье, 03:30 мск Коламбус, стадион Коламбус Крю Стэдиум США. МЛС Коламбус - Чикаго Файр
США. МЛС 2013

23 июня, воскресенье 04:00 Коламбус 1:2 Чикаго Файр

21 апреля, воскресенье 04:30 Чикаго Файр 1:0 Коламбус
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
23 сентября, воскресенье 04:30 Чикаго Файр 2:1 Коламбус
Регулярный чемпионат,
24 июня, воскресенье 04:30 Чикаго Файр 2:1 Коламбус
Регулярный чемпионат,
27 мая, воскресенье 00:00 Коламбус 2:1 Чикаго Файр
США. МЛС 2011

23 октября, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 3:2 Коламбус

12 июня, воскресенье 00:00 Коламбус 0:1 Чикаго Файр
США. МЛС 2010

9 октября, суббота 05:00 Чикаго Файр 2:0 Коламбус

4 июля, воскресенье 00:00 Коламбус 2:1 Чикаго Файр
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 34 17 8 9 58:41 +17 59
2. Cпортинг КС 34 17 7 10 47:30 +17 58
3. Нью-Инглэнд 34 14 9 11 49:38 +11 51
4. Динамо Хью 34 14 9 11 41:41 0 51
5. Монреаль Импакт 34 14 7 13 50:49 +1 49
6. Чикаго Файр 34 14 7 13 47:52 -5 49
7. Филадельфия 34 12 10 12 42:44 -2 46
8. Коламбус 34 12 5 17 42:46 -4 41
9. Торонто 34 6 11 17 30:47 -17 29
10. Ди Си Юнайтед 34 3 7 24 22:59 -37 16
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