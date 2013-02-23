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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Кубань (ЛФЛ) - Черноморец
Кубань (ЛФЛ) - Черноморец: обзор матча 23 февраля 2013
Кубань (ЛФЛ)
23.02.2013, суббота, 15:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Черноморец
19'
И. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Черноморец
81'
Замена
В. Балашов
️️️️
Л. Бурдужан
Замена
А. Афолаби
️️️️
М. Уренья
70'
69'
Замена
А. Слинкин
️️️️
П. Ковальчук
69'
Замена
Е. Паст
️️️️
Д. Безотосный
68'
Замена
А. Старгородский
️️️️
С. Риера
Желтая карточка
А. Фидлер
51'
46'
Замена
М. Шацких
️️️️
И. Бобко
46'
Замена
А. Диденко
️️️️
Е. Зубейко
Замена
А. Фидлер
️️️️
И. Попов
46'
41'
Замена
П. Кутас
️️️️
П. Фонтанелло
39'
Желтая карточка
Е. Зубейко
Желтая карточка
А. Соснин
38'
Желтая карточка
А. Козлов
23'
ГОЛ! 1:0!
И. Попов
Пас отдал
И. Бальде
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
99
Сито Риера
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Артем Фидлер
ОП
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
13
Юрий Мартыщук
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
16
Максим Шацких
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
4-1-3-2
85
Карюкин
8
Бугаев
5
Армаш
8
Аделейе
34
Козлов
77
Каборе
71
Попов
23
Соснин
6
Цораев
11
Уренья
6
Бальде
3-2-2-2-1
22
Безотосный
3
Лео Матос
2
Ковальчук
14
Фонтанелло
22
Зубейко
70
Минейро
89
Политыло
8
Ковальчук
21
Бобко
99
Риера
31
Бурдужан
71
Попов
10
Фидлер
10
Фидлер
71
Попов
11
Уренья
14
Афолаби
14
Афолаби
11
Уренья
22
Безотосный
44
Паст
44
Паст
22
Безотосный
14
Фонтанелло
77
Кутас
77
Кутас
14
Фонтанелло
21
Бобко
16
Шацких
16
Шацких
21
Бобко
99
Риера
11
Старгородский
11
Старгородский
99
Риера
2
Ковальчук
33
Слинкин
33
Слинкин
2
Ковальчук
31
Бурдужан
27
Балашов
27
Балашов
31
Бурдужан
22
Зубейко
9
Диденко
9
Диденко
22
Зубейко
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Черноморец
1
Эдуард Байчора
ВР
13
Юрий Мартыщук
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
Остались в запасе
13
Юрий Мартыщук
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Черноморец
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Иварс Цауне
(Даугавпилс)
Стадион:
Кубань
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