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Расписание матчей
Kубок ФНЛ
Балтика - Спартак-Нальчик
Балтика - Спартак-Нальчик: обзор матча 19 февраля 2013
Балтика
19.02.2013, вторник, 12:00
Россия. Кубок ФНЛ, Матч за 3-е место
2 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
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