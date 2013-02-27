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Расписание матчей
Англия. Кубок
Мидлсбро - Челси
Мидлсбро - Челси: обзор матча 27 февраля 2013
Мидлсбро
27.02.2013, среда, 23:45
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Челси
50'
Рамирес
71'
В. Мозес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Мидлсбро - Челси
Желтая карточка
Н. Бэйли
86'
79'
Замена
М. Марин
️️️️
Оскар
75'
Замена
Д. Луис
️️️️
В. Мозес
Желтая карточка
С. МакМанус
73'
Замена
М. Земмама
️️️️
М. Карайол
72'
71'
ГОЛ! 0:2!
В. Мозес
Пас отдал
Э. Азар
Замена
И. Миллер
️️️️
К. Мэйн
62'
59'
Замена
Э. Азар
️️️️
Й. Бенаюн
50'
ГОЛ! 0:1!
Рамирес
Замена
С. Хайнс
️️️️
А. Бикей
34'
Травма
А. Бикей
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
23
Джейсон Стил
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЛЗ
6
Стивен МакМанус
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
10
Ник Бэйли
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
25
Рис Уилльямс
(К)
ЦП
30
Кертис Мэйн
ЦФ
77
Скотт Макдональд
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
7
Рамирес
ОП
15
Натан Аке
ОП
8
Оскар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Мидлсбро
13
Джейсон Леутвилер
ВР
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
5
Меруане Земмама
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
22
Марко Марин
АП
19
Демба Ба
ЦФ
4-3-1-2
23
Стил
32
Фрэнд
6
МакМанус
3
Бикей
10
Бэйли
38
Арун
25
Уилльямс
7
Лидбиттер
29
Карайол
77
Макдональд
30
Мэйн
4-2-3-1
1
Чех
19
Феррейра
20
Иванович
26
Терри
5
Бертранд
7
Рамирес
15
Аке
11
Мозес
8
Оскар
51
Бенаюн
9
Торрес
29
Карайол
5
Земмама
5
Земмама
29
Карайол
30
Мэйн
11
Миллер
11
Миллер
30
Мэйн
3
Бикей
3
Хайнс
3
Хайнс
3
Бикей
11
Мозес
4
Луис
4
Луис
11
Мозес
8
Оскар
22
Марин
22
Марин
8
Оскар
51
Бенаюн
10
Азар
10
Азар
51
Бенаюн
Остались в запасе
Мидлсбро
Челси
13
Джейсон Леутвилер
ВР
21
Ричард Смолвуд
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
21
Ричард Смолвуд
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Мидлсбро - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Риверсайд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:55 (прямая)
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