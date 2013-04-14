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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Астана
Шахтер Караганда - Астана: обзор матча 14 апреля 2013
Шахтер Караганда
14.04.2013, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Астана
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шахтер Караганда - Астана
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
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Астана
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
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