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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Даллас
Монреаль - Даллас: обзор матча 21 июля 2013
Монреаль
21.07.2013, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Даллас
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Статистика матча Монреаль - Даллас
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0
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
2024.01.26 08:31
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
2024.01.25 09:35
13
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
2024.01.23 11:27
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
2023.08.07 09:30
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