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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спарта - Краснодар
Спарта - Краснодар: обзор матча 04 февраля 2013
Спарта
04.02.2013, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 3
Завершен
Краснодар
16'
Л. Квеуке
78'
Р. Беднар
30'
Е. Шипицин
46'
В. Игнатьев
53'
В. Игнатьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спарта - Краснодар
86'
Желтая карточка
К. Морозов
80'
Замена
К. Морозов
️️️️
И. Ламбарский
ГОЛ! 2:3!
Р. Беднар
78'
Замена
Й. Гушбауэр
️️️️
Д. Говорка
66'
Замена
Й. Гушбауэр
️️️️
Т. Конате
66'
64'
Замена
Вандерсон
️️️️
Е. Шипицин
Замена
М. Холек
️️️️
С. Дели
61'
60'
Замена
И. Смольников
️️️️
Д. Анджелкович
54'
Замена
А. Марченко
️️️️
Р. Нахушев
53'
ГОЛ! 1:3!
В. Игнатьев
Пас отдал
Д. Анджелкович
Желтая карточка
С. Дели
48'
46'
Замена
Н. Ревишвили
️️️️
А. Фильцов
46'
ГОЛ! 1:2!
В. Игнатьев
Пас отдал
Е. Шипицин
Замена
Р. Беднар
️️️️
Л. Квеуке
41'
30'
ГОЛ! 1:1!
Е. Шипицин
Пас отдал
Жоаозиньо
21'
Желтая карточка
М. Конате
ГОЛ! 1:0!
Л. Квеуке
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Марек Чех
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Роман Полом
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
28
Адам Кучера
ЦП
18
Тьемоко Конате
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
9
Леонард Квеуке
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Спарта
31
Томаш Вацлик
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
6
Лукаш Ваха
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
19
Роман Беднар
ЦФ
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
3-2-3-1
1
Чех
15
Дели
4
Швейдик
2
Говорка
3
Памич
5
Запоточны
28
Кучера
18
Конате
8
Янош
9
Квеуке
3-2-4-1
1
Фильцов
20
Игнатьев
55
Нахушев
4
Тубич
13
Марков
33
Анджелкович
19
Ламбарский
26
Абреу
25
Шипицин
22
Жоаозиньо
11
Конате
15
Дели
25
Холек
25
Холек
15
Дели
18
Конате
25
Гушбауэр
25
Гушбауэр
18
Конате
9
Квеуке
19
Беднар
19
Беднар
9
Квеуке
19
Ламбарский
5
Морозов
5
Морозов
19
Ламбарский
55
Нахушев
48
Марченко
48
Марченко
55
Нахушев
1
Фильцов
77
Ревишвили
77
Ревишвили
1
Фильцов
33
Анджелкович
8
Смольников
8
Смольников
33
Анджелкович
25
Шипицин
14
Вандерсон
14
Вандерсон
25
Шипицин
Остались в запасе
Спарта
Краснодар
31
Томаш Вацлик
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
6
Лукаш Ваха
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
6
Лукаш Ваха
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Спарта - Краснодар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Йу Сунхо
Стадион:
Дженерали Арена
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