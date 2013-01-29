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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Крылья Советов - Заря
Крылья Советов - Заря: обзор матча 29 января 2013
Крылья Советов
29.01.2013, вторник, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Заря
82'
Ж. Чибамба (П)
88'
И. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Крылья Советов - Заря
ГОЛ! 2:0!
И. Максимов
88'
84'
Красная карточка
И. Коротецкий
84'
Замена
Т. Шунич
️️️️
И. Коротецкий
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Чибамба
82'
Замена
И. Максимов
️️️️
А. Елисеев
77'
56'
Замена
И. Галюза
️️️️
Д. Хомченовский
Замена
Ж. Чибамба
️️️️
А. Заболотный
46'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
И. Кухарчук
46'
Замена
О. Шалаев
️️️️
Д. Челидзе
46'
Замена
А. Макаров
️️️️
Д. Вавилин
46'
Желтая карточка
А. Елисеев
38'
Желтая карточка
В. Свежов
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
83
Стив
ЛЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
19
Давид Челидзе
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Заря
1
Станислав Намашко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
18
Сергей Ференчак
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Крылья Советов
78
Александр Макаров
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
6
Вадим Парамонов
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
13
Гиули Манджгаладзе
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
55
Иван Родич
АП
4-3-1-2
1
Вавилин
83
Стив
75
Ибрагимгаджиев
25
Концедалов
33
Сухов
28
Кузьмичев
6
Свежов
4
Елисеев
44
Кухарчук
91
Заболотный
19
Челидзе
4-1-2-1-2
1
Намашко
16
Ярмаш
13
Коротецкий
15
Вернидуб
12
Игнатьевич
4
Чайковский
18
Ференчак
6
Каменюка
10
Хомченовский
13
Липартия
11
Идахор
1
Вавилин
78
Макаров
78
Макаров
1
Вавилин
19
Челидзе
18
Шалаев
18
Шалаев
19
Челидзе
4
Елисеев
78
Максимов
78
Максимов
4
Елисеев
44
Кухарчук
32
Баляйкин
32
Баляйкин
44
Кухарчук
91
Заболотный
99
Чибамба
99
Чибамба
91
Заболотный
13
Коротецкий
44
Шунич
44
Шунич
13
Коротецкий
10
Хомченовский
2
Галюза
2
Галюза
10
Хомченовский
Остались в запасе
Крылья Советов
Заря
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
13
Гиули Манджгаладзе
ЦП
6
Вадим Парамонов
ЦЗ
30
Дмитрий Козаченко
ВР
55
Иван Родич
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Гиули Манджгаладзе
ЦП
6
Вадим Парамонов
ЦЗ
30
Дмитрий Козаченко
ВР
55
Иван Родич
АП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Крылья Советов - Заря
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
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