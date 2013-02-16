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Расписание матчей
Англия. Кубок
Милтон Кинс Донс - Барнсли
Милтон Кинс Донс - Барнсли: обзор матча 16 февраля 2013
Милтон Кинс Донс
16.02.2013, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 3
Завершен
Барнсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Барнсли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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