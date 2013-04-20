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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Ренн - Сент-Этьен
Ренн - Сент-Этьен: обзор матча 20 апреля 2013
Ренн
20.04.2013, суббота, 23:00
Франция. Кубок лиги, Финал
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
18'
Брандао
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ренн - Сент-Этьен
Замена
В. Уго Монтаньо
️️️️
Ж. Фере
90'
+1
73'
Замена
Р. Амума
️️️️
Й. Молло
Желтая карточка
В. Пажо
68'
Замена
О. Апам
️️️️
Р. Данзе
57'
Замена
Ш. Диарра
️️️️
М. Эрдинг
24'
18'
ГОЛ! 0:1!
Брандао
Пас отдал
П. Обамеянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
11
Джонатан Питройпа
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
11
Брандао
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
26
Шейх Диарра
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
4-4-2
56
Костиль
17
Мавинга
27
Кана-Бийик
29
Данзе
21
Бойе
11
Питройпа
25
Фере
17
Макун
17
Пажо
9
Эрдинг
2
Диалло
3-1-4-2
16
Руффье
29
Клер
4
Зума
24
Перрен
23
Гилявоги
27
Бризон
24
Коад
18
Лемуан
89
Молло
7
Обамеянг
11
Брандао
9
Эрдинг
26
Диарра
26
Диарра
9
Эрдинг
29
Данзе
4
Апам
4
Апам
29
Данзе
25
Фере
31
Монтаньо
31
Монтаньо
25
Фере
89
Молло
17
Амума
17
Амума
89
Молло
Остались в запасе
Ренн
Сент-Этьен
1
Абдулайе Диалло
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Алу Диарра
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Абдулайе Диалло
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Алу Диарра
ЦП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ренн - Сент-Этьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Стад де Франс
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