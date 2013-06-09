Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Германия (мол) - Испания (мол)
Германия (мол) - Испания (мол): обзор матча 09 июня 2013
Германия (мол)
09.06.2013, воскресенье, 22:30
Молодежный чемпионат Европы, группа B, 2 тур
0 : 1
Завершен
Испания (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Германия (мол) - Испания (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, Финал
Англия (мол)
3 : 2
28.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия (мол)
3 : 2
22.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Англия (мол)
1 : 2
18.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Чехия (мол)
2 : 4
15.06.2025
Германия (мол)
Испания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Словакия (мол)
2 : 3
11.06.2025
Испания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Нетанья Стэдиум
Новости команд
Все
Германия (мол)
Испания (мол)
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились финалисты юношеского Евро-2025
2025.06.23 23:11
У Рауля появился новый вариант продолжения тренерской карьеры
2025.06.23 14:56
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились финалисты юношеского Евро-2025
2025.06.23 23:11
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Определились финалисты юношеского Евро-2025
2025.06.23 23:11
У Рауля появился новый вариант продолжения тренерской карьеры
2025.06.23 14:56
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Испания выиграла Олимпиаду, победив в финале Францию – 5:3
2024.08.09 21:46
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+