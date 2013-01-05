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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кроули Таун - Рединг
Кроули Таун - Рединг: обзор матча 05 января 2013
Кроули Таун
05.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 3
Завершен
Рединг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кроули Таун - Рединг
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Рединг
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