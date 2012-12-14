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Расписание матчей
Испания. Кубок
Лас-Пальмас - Бетис
Лас-Пальмас - Бетис: обзор матча 14 декабря 2012
Лас-Пальмас
14.12.2012, пятница, 01:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лас-Пальмас - Бетис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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