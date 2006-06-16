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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Нидерланды - Кот-д'Ивуар
Нидерланды - Кот-д'Ивуар: обзор матча 16 июня 2006
Нидерланды
16.06.2006, пятница, 20:00
Чемпионат мира, группа C, 2 тур
2 : 1
Завершен
Кот-д'Ивуар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нидерланды - Кот-д'Ивуар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
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Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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