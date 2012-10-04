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Ганновер-96 - Леванте
Ганновер-96 - Леванте: обзор матча 04 октября 2012
Ганновер-96
04.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 2 тур
2 : 1
Завершен
Леванте
21'
С. Хусти (П)
49'
Д. Я Конан
10'
Мичел (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Леванте
Желтая карточка
М. Шмидебах
90'
+3
Желтая карточка
Р. Цилер
90'
Замена
М. Шмидебах
️️️️
С. Хусти
85'
Замена
М. Диуф
️️️️
А. Собич
76'
Желтая карточка
К. Рауш
71'
70'
Замена
Анхель
️️️️
Д. Дудка
69'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Т. Гекас
ГОЛ! 2:1!
Д. Я Конан
Пас отдал
Л. Штиндль
49'
39'
Желтая карточка
Т. Гекас
33'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
К. Лелль
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Хусти
21'
17'
Желтая карточка
П. Лопес
Замена
Фелипе
️️️️
Я. Шлаудрафф
13'
Желтая карточка
Л. Штиндль
11'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Мичел
Красная карточка
К. Хагги
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
21
Мичел
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
11
Оскар Серрано
ЛВ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
3-3-1-3
20
Цилер
5
Хагги
5
Эггиманн
6
Черундоло
9
Хусти
18
Пинту
34
Рауш
13
Штиндль
9
Собич
13
Шлаудрафф
11
Конан
3-2-2-1-1
1
Навас
15
Дудка
5
Родас
18
Бальестерос
19
Лопес
15
Карабелас
21
Мичел
10
Иборра
16
Риос
33
Гекас
13
Шлаудрафф
20
Фелипе
20
Фелипе
13
Шлаудрафф
9
Хусти
24
Шмидебах
24
Шмидебах
9
Хусти
9
Собич
92
Диуф
92
Диуф
9
Собич
33
Гекас
14
Гарсия
14
Гарсия
33
Гекас
22
Лелль
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
22
Лелль
15
Дудка
9
Анхель
9
Анхель
15
Дудка
Остались в запасе
Ганновер-96
Леванте
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Ганновер-96 - Леванте
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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