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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Твенте - Ганновер-96
Твенте - Ганновер-96: обзор матча 20 сентября 2012
Твенте
20.09.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 1 тур
2 : 2
Завершен
Ганновер-96
7'
В. Янссен
54'
Н. Шадли
67'
А. Собич
73'
П. Висгерхоф (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Ганновер-96
90'
Желтая карточка
М. Эггиманн
Желтая карточка
Д. Ландзаат
84'
Замена
Ф. Гутьеррес
️️️️
Н. Шадли
77'
75'
Замена
М. Шмидебах
️️️️
Л. Андреасен
73'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
П. Висгерхоф
67'
ГОЛ! 2:1!
А. Собич
58'
Желтая карточка
К. Рауш
ГОЛ! 2:0!
Н. Шадли
54'
Замена
Д. Боята
️️️️
Э. Брафхайд
50'
46'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Абделлауе
Замена
Д. Ландзаат
️️️️
Р. Шилдер
46'
38'
Желтая карточка
С. Хусти
31'
Замена
А. Никчи
️️️️
С. Пинту
ГОЛ! 1:0!
В. Янссен
Пас отдал
Н. Шадли
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
5
Робберт Шилдер
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Вут Брама
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
7
Денни Ландзаат
ПП
38
Мирко Борн
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Михайлов
28
Брафхайд
16
Росалес
4
Висгерхоф
5
Шилдер
6
Брама
6
Дуглас
89
Шадли
14
Янссен
10
Тадич
9
Кастаньос
3-4-1-2
20
Цилер
6
Черундоло
20
Фелипе
5
Эггиманн
2
Андреасен
9
Хусти
18
Пинту
34
Рауш
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
28
Брафхайд
28
Боята
28
Боята
28
Брафхайд
89
Шадли
21
Гутьеррес
21
Гутьеррес
89
Шадли
5
Шилдер
7
Ландзаат
7
Ландзаат
5
Шилдер
18
Пинту
30
Никчи
30
Никчи
18
Пинту
2
Андреасен
24
Шмидебах
24
Шмидебах
2
Андреасен
25
Абделлауе
9
Собич
9
Собич
25
Абделлауе
Остались в запасе
Твенте
Ганновер-96
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
38
Мирко Борн
ЦФ
1
Сандер Бошкер
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
Главный тренер
Стив Макларен
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
38
Мирко Борн
ЦФ
1
Сандер Бошкер
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Твенте - Ганновер-96
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Де Гролш Весте
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