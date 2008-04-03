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Расписание матчей
Рейнджерс - Спортинг
Рейнджерс - Спортинг: обзор матча 03 апреля 2008
Рейнджерс
03.04.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/4 финала
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рейнджерс - Спортинг
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0
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Желтые карточки
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0
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
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2 : 2
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ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин
Антон Аверьянов (оба - Россия)
Делегат:
Вольфганг Тьеррихтер (Австрия)
Стадион:
Айброкс
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