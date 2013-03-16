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Англия. Чемпионшип
Лидс - Хаддерсфилд Таун
Лидс - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 16 марта 2013
Лидс
16.03.2013, суббота, 16:30
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
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Статистика матча Лидс - Хаддерсфилд Таун
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Информация о матче
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