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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Бирмингем Сити
Чарльтон - Бирмингем Сити: обзор матча 09 февраля 2013
Чарльтон
09.02.2013, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
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Статистика матча Чарльтон - Бирмингем Сити
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