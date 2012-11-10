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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Халл Сити
Кардифф - Халл Сити: обзор матча 10 ноября 2012
Кардифф
10.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 1
Завершен
Халл Сити
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Статистика матча Кардифф - Халл Сити
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