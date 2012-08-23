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Расписание матчей
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Црвена Звезда - Бордо
Црвена Звезда - Бордо: обзор матча 23 августа 2012
Црвена Звезда
23.08.2012, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Бордо
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Статистика матча Црвена Звезда - Бордо
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Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
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0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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