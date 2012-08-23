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Мазервелл - Леванте
Мазервелл - Леванте: обзор матча 23 августа 2012
Мазервелл
23.08.2012, четверг, 22:45
Лига Европы, 4 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Леванте
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Статистика матча Мазервелл - Леванте
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Матчи команд
Мазервелл
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Мазервелл
- : -
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31.10.2026
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2 : 2
28.10.2026
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Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Килмарнок
3 : 2
17.10.2026
Мазервелл
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Леванте
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23.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
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