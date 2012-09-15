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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Питерборо Юнайтед
Бернли - Питерборо Юнайтед: обзор матча 15 сентября 2012
Бернли
15.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
5 : 2
Завершен
Питерборо Юнайтед
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Статистика матча Бернли - Питерборо Юнайтед
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Матчи команд
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- : -
22.11.2026
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07.11.2026
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03.11.2026
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0 : 0
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Информация о матче
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