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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карабюкспор - Касымпаша
Карабюкспор - Касымпаша: обзор матча 25 января 2013
Карабюкспор
25.01.2013, пятница, 21:00
Турция. Супер-Лига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Касымпаша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Карабюкспор - Касымпаша
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Стадион:
Нехметтин Сейхоглу
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