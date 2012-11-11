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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Элазигспор - Кайсериспор
Элазигспор - Кайсериспор: обзор матча 11 ноября 2012
Элазигспор
11.11.2012, воскресенье, 21:00
Турция. Супер-Лига, 11 тур
0 : 4
Завершен
Кайсериспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Элазигспор - Кайсериспор
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Ризеспор
3 : 1
17.05.2014
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Элазигспор
0 : 1
11.05.2014
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Антальяспор
1 : 2
03.05.2014
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Элазигспор
0 : 1
27.04.2014
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Бурсаспор
1 : 0
19.04.2014
Элазигспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Элазиг Ататюрк
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