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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вольфсбург
Айнтрахт - Вольфсбург: обзор матча 18 мая 2013
Айнтрахт
18.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсбург
36'
А. Майер (П)
90'
Р. Родригес (АГ)
8'
Я. Полак
19'
Диего
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вольфсбург
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Р. Родригес
90'
89'
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Виейринья
81'
Замена
Ф. Хасани
️️️️
И. Олич
Желтая карточка
М. Русс
68'
Замена
А. Озер
️️️️
О. Николов
66'
Желтая карточка
С. Роде
60'
Замена
П. Швеглер
️️️️
К. Самбрано
59'
Замена
К. Джакпа
️️️️
Б. Очипка
46'
Желтая карточка
К. Самбрано
45'
37'
Замена
К. Треш
️️️️
И. Перишич
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Майер
36'
35'
Красная карточка
М. Хасебе
28'
Желтая карточка
Диего
19'
ГОЛ! 0:2!
Диего
Пас отдал
И. Олич
8'
ГОЛ! 0:1!
Я. Полак
Пас отдал
Р. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Айнтрахт
1
Айкут Озер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
24
Ферхан Хасани
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Николов
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
23
Русс
5
Очипка
2
Юнг
17
Роде
29
Айхнер
14
Майер
14
Инуи
29
Лакич
3-2-2-2-1
16
Бенальо
20
Виейринья
31
Кнохе
27
Налдо
20
Хасебе
13
Родригес
34
Медойевич
8
Полак
10
Диего
14
Перишич
40
Олич
1
Николов
1
Озер
1
Озер
1
Николов
5
Очипка
15
Джакпа
15
Джакпа
5
Очипка
3
Самбрано
27
Швеглер
27
Швеглер
3
Самбрано
20
Виейринья
39
Мадлунг
39
Мадлунг
20
Виейринья
14
Перишич
28
Треш
28
Треш
14
Перишич
40
Олич
24
Хасани
24
Хасани
40
Олич
Остались в запасе
Айнтрахт
Вольфсбург
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Айнтрахт - Вольфсбург
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Дойче банк Парк
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