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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Байер
Гамбург - Байер: обзор матча 18 мая 2013
Гамбург
18.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Байер
90'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Байер
90'
+3
Замена
Д. Швааб
️️️️
Д. Карвахаль
90'
+2
Замена
М. Фридрих
️️️️
А. Шюррле
90'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
С. Сэм
Желтая карточка
И. Иличевич
89'
Замена
И. Иличевич
️️️️
П. Ирачек
81'
Замена
М. Байстер
️️️️
Д. Аого
78'
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
75'
68'
Замена
С. Сэм
️️️️
Й. Хегелер
67'
Желтая карточка
Ш. Райнарц
Замена
А. Руднев
️️️️
М. Бадель
66'
Желтая карточка
М. Бадель
63'
Желтая карточка
Х. Вестерманн
59'
20'
Желтая карточка
О. Топрак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Торстен Финк
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-4-2
15
Адлер
3
Аого
2
Дикмайер
41
Райкович
16
Вестерманн
7
Янсен
8
Ринкон
8
Ирачек
47
Бадель
7
Сон
8
ван дер Ваарт
3-2-3-1
1
Лено
21
Топрак
7
Райнарц
2
Вольшайд
14
Карвахаль
3
Кадлец
13
Хегелер
20
Шюррле
6
Рольфес
11
Кисслинг
8
Ирачек
16
Иличевич
16
Иличевич
8
Ирачек
47
Бадель
9
Руднев
9
Руднев
47
Бадель
3
Аого
9
Байстер
9
Байстер
3
Аого
14
Карвахаль
5
Швааб
5
Швааб
14
Карвахаль
20
Шюррле
2
Фридрих
2
Фридрих
20
Шюррле
13
Хегелер
33
Сэм
33
Сэм
13
Хегелер
Остались в запасе
Гамбург
Байер
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
1
Давид Йеллделл
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Гамбург - Байер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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