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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Нюрнберг
Хоффенхайм - Нюрнберг: обзор матча 27 апреля 2013
Хоффенхайм
27.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Нюрнберг
11'
Т. Вайс
20'
С. Салихович
58'
Т. Симонс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Нюрнберг
Замена
А. Людвиг
️️️️
С. Салихович
88'
84'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Б. Дабанли
Замена
Хоселу
️️️️
Р. Фирмино
70'
69'
Желтая карточка
Х. Балич
Замена
П. Шорр
️️️️
Ш. Тескер
67'
67'
Замена
М. Канадзаки
️️️️
М. Франтц
58'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Симонс
Желтая карточка
К. Кастелс
57'
46'
Замена
Н. Штарк
️️️️
М. Фойлнер
39'
Желтая карточка
А. Эссвайн
Желтая карточка
С. Руди
32'
ГОЛ! 2:0!
С. Салихович
Пас отдал
К. Фолланд
20'
ГОЛ! 1:0!
Т. Вайс
Пас отдал
Ф. Джонсон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Робин Сцарка
ЦЗ
0
Патрик Шорр
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
33
Му Канадзаки
ЦФ
4-4-2
1
Кастелс
23
Вестергор
19
Абрахам
2
Тескер
32
Бек
19
Джонсон
23
Салихович
0
Вайс
13
Руди
31
Фолланд
9
Фирмино
3-5-1-1
1
Шефер
22
Чендлер
5
Дабанли
21
Платтенхардт
5
Балич
8
Фойлнер
8
Франтц
3
Симонс
35
Эссвайн
10
Кийотаке
91
Полтер
2
Тескер
0
Шорр
0
Шорр
2
Тескер
23
Салихович
11
Людвиг
11
Людвиг
23
Салихович
9
Фирмино
13
Хоселу
13
Хоселу
9
Фирмино
8
Фойлнер
4
Штарк
4
Штарк
8
Фойлнер
5
Дабанли
17
Пекхарт
17
Пекхарт
5
Дабанли
8
Франтц
33
Канадзаки
33
Канадзаки
8
Франтц
Остались в запасе
Хоффенхайм
Нюрнберг
23
Робин Сцарка
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Остались в запасе
23
Робин Сцарка
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Остались в запасе
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Михаэль Визингер
Статистика матча Хоффенхайм - Нюрнберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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