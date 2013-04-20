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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Хоффенхайм
Байер - Хоффенхайм: обзор матча 20 апреля 2013
Байер
20.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
5 : 0
Завершен
Хоффенхайм
16'
Ш. Кисслинг
31'
А. Шюррле
65'
Ш. Кисслинг
69'
А. Шюррле
79'
Ш. Райнарц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Хоффенхайм
Замена
М. Фридрих
️️️️
Д. Карвахаль
82'
ГОЛ! 5:0!
Ш. Райнарц
79'
Желтая карточка
С. Сэм
78'
Замена
А. Милик
️️️️
Ш. Кисслинг
76'
ГОЛ! 4:0!
А. Шюррле
Пас отдал
М. Кадлец
69'
66'
Замена
А. Людвиг
️️️️
С. Руди
ГОЛ! 3:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Д. Карвахаль
65'
46'
Замена
Хоселу
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Л. Бендер
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Шюррле
Пас отдал
С. Сэм
31'
29'
Замена
П. Окс
️️️️
С. Шипплок
Пенальти не реализован!
С. Рольфес
24'
23'
Красная карточка
Ю. Полански
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
А. Шюррле
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Робин Сцарка
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
3-2-3-1
1
Лено
5
Швааб
2
Вольшайд
7
Райнарц
3
Кадлец
14
Карвахаль
20
Шюррле
6
Рольфес
33
Сэм
11
Кисслинг
3-4-3
1
Кастелс
32
Бек
15
Дельпьер
23
Вестергор
23
Салихович
8
Полански
19
Джонсон
13
Руди
22
Шипплок
31
Фолланд
9
Фирмино
14
Карвахаль
2
Фридрих
2
Фридрих
14
Карвахаль
8
Бендер
13
Хегелер
13
Хегелер
8
Бендер
11
Кисслинг
30
Милик
30
Милик
11
Кисслинг
13
Руди
11
Людвиг
11
Людвиг
13
Руди
22
Шипплок
2
Окс
2
Окс
22
Шипплок
9
Фирмино
13
Хоселу
13
Хоселу
9
Фирмино
Остались в запасе
Байер
Хоффенхайм
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Саша Левандовски
23
Робин Сцарка
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Остались в запасе
23
Робин Сцарка
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Байер - Хоффенхайм
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Бай-Арена
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