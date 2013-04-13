Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Гамбург
Майнц - Гамбург: обзор матча 13 апреля 2013
Майнц
13.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Гамбург
86'
Ш. Паркер
61'
Х. Сон
81'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Гамбург
Желтая карточка
А. Иваншиц
90'
+3
90'
+2
Замена
А. Руднев
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
Н. Зимлинг
89'
86'
Замена
Д. Аого
️️️️
П. Ирачек
ГОЛ! 1:2!
Ш. Паркер
Пас отдал
Ж. Диас
86'
84'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
П. Скьельбред
81'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сон
Пас отдал
М. Бадель
74'
Желтая карточка
Х. Вестерманн
Замена
Ш. Паркер
️️️️
Н. Мюллер
65'
61'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
Замена
Н. Зимлинг
️️️️
М. Риссе
46'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Б. Свенссон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Торстен Финк
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
4-1-4-1
28
Веткло
15
Диас
2
Свенссон
4
Новески
3
Поспех
14
Баумгартлингер
23
Иваншиц
31
Риссе
19
Сото
9
Мюллер
11
Салаи
3-5-2
15
Адлер
2
Дикмайер
28
Мансьенн
16
Вестерманн
47
Бадель
5
Скьельбред
8
Ирачек
30
Арслан
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
7
Сон
2
Свенссон
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
2
Свенссон
31
Риссе
25
Зимлинг
25
Зимлинг
31
Риссе
9
Мюллер
9
Паркер
9
Паркер
9
Мюллер
8
Ирачек
3
Аого
3
Аого
8
Ирачек
5
Скьельбред
8
Ринкон
8
Ринкон
5
Скьельбред
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
9
Руднев
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Майнц
Гамбург
1
Лорис Кариус
ВР
33
Марко Калиджиури
ЦП
10
Юнус Малли
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
33
Марко Калиджиури
ЦП
10
Юнус Малли
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Майнц - Гамбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Гамбург
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+