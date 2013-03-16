Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Аугсбург
Гамбург - Аугсбург: обзор матча 16 марта 2013
Гамбург
16.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
8'
Я. Кальсен-Бракер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Аугсбург
88'
Замена
А. Бансе
️️️️
Т. Вернер
Замена
П. Ирачек
️️️️
Д. Аого
84'
Замена
С. Райкович
️️️️
Д. Дикмайер
84'
Красная карточка
М. Байстер
80'
76'
Замена
Т. Оэрль
️️️️
С. Мельдерс
Замена
М. Байстер
️️️️
Т. Ринкон
69'
64'
Желтая карточка
Т. Вернер
Желтая карточка
М. Янсен
62'
60'
Замена
П. Верхаг
️️️️
К. Чжа-Чеол
Желтая карточка
Д. Брума
43'
33'
Желтая карточка
Д. Байер
8'
ГОЛ! 0:1!
Я. Кальсен-Бракер
Пас отдал
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
4-4-1-1
15
Адлер
16
Вестерманн
2
Дикмайер
25
Брума
3
Аого
7
Янсен
47
Бадель
8
Ринкон
30
Арслан
7
Сон
9
Руднев
4-3-1-2
30
Амзиф
22
Озтрзолек
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
7
Фогт
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
17
Вернер
28
Хан
33
Чжи Донь-Вон
13
Мельдерс
2
Дикмайер
41
Райкович
41
Райкович
2
Дикмайер
3
Аого
8
Ирачек
8
Ирачек
3
Аого
8
Ринкон
9
Байстер
9
Байстер
8
Ринкон
13
Мельдерс
20
Оэрль
20
Оэрль
13
Мельдерс
10
Ку Чжа-Чеол
2
Верхаг
2
Верхаг
10
Ку Чжа-Чеол
17
Вернер
30
Бансе
30
Бансе
17
Вернер
Остались в запасе
Гамбург
Аугсбург
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
17
Ноуледж Мусона
АП
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Остались в запасе
17
Ноуледж Мусона
АП
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Гамбург - Аугсбург
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+