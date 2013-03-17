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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Ганновер-96
Боруссия М - Ганновер-96: обзор матча 17 марта 2013
Боруссия М
17.03.2013, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Ганновер-96
36'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Ганновер-96
90'
+3
Желтая карточка
К. Пандер
90'
+2
Желтая карточка
С. Шахед
85'
Вторая желтая
С. Пинту
81'
Замена
А. Собич
️️️️
Д. Я Конан
Замена
М. Ханке
️️️️
А. Юнес
80'
76'
Желтая карточка
С. Пинту
68'
Желтая карточка
М. Диуф
65'
Замена
К. Рауш
️️️️
М. Абделлауе
Замена
Р. Брауверс
️️️️
М. Штранцль
62'
46'
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
С. Поконьоли
Замена
Ф. Дамс
️️️️
Х. Аранго
46'
Желтая карточка
Х. Аранго
38'
ГОЛ! 1:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
П. Херрманн
36'
3'
Желтая карточка
М. Абделлауе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Гранит Джака
ОП
9
Майк Ханке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
3-2-2-2-1
1
тер Стеген
39
Штранцль
18
Домингес
6
Нордтвейт
17
Вендт
24
Янчке
18
Аранго
14
Маркс
8
Юнес
7
Херрманн
26
де Йонг
3-2-2-3
20
Цилер
15
Поконьоли
19
Шульц
4
Хоффманн
23
Шахед
5
Джуру
18
Пинту
24
Пандер
25
Абделлауе
11
Конан
92
Диуф
18
Аранго
3
Дамс
3
Дамс
18
Аранго
39
Штранцль
4
Брауверс
4
Брауверс
39
Штранцль
8
Юнес
9
Ханке
9
Ханке
8
Юнес
25
Абделлауе
34
Рауш
34
Рауш
25
Абделлауе
15
Поконьоли
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
15
Поконьоли
11
Конан
9
Собич
9
Собич
11
Конан
Остались в запасе
Боруссия М
Ганновер-96
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
34
Гранит Джака
ОП
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
34
Гранит Джака
ОП
26
Пениель Млапа
РФ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Боруссия М - Ганновер-96
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
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